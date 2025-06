Vendita dell’Api, l’incontro si terrà in città

Dovrebbe tenersi in presenza, e probabilmente a Falconara, l’incontro tra il sindaco Stefania Signorini e la proprietà di Ip-Api. È stato il primo cittadino, giovedì pomeriggio, a richiederlo ufficialmente, dopo aver appreso le notizie dalla stampa rispetto alla possibile cessione del Gruppo. Le parti – istituzioni comunali e governance della società – si aggiorneranno nella giornata di martedì, come anticipato dal Carlino. Con l’obiettivo, parole del sindaco, di instaurare "un confronto costruttivo rispetto al futuro del polo industriale e dell’occupazione". Confronto che ritiene "necessario e indifferibile". A quel vertice, dunque, farà seguito – verosimilmente in altra data, da programmare tra qualche giorno – quello tra Signorini e le Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) della raffineria falconarese, che in via ufficiosa si sarebbero già rese disponibili ad incontrarla. Lo stabilimento cittadino costituisce indubbiamente un asset importante del Gruppo Ip-Api, che detiene anche la raffineria di Trecate (in provincia di Novara) e una corposa rete di impianti di carburanti a marchio Ip (oltre 4.600) in Italia. La storica azienda è stata fondata nel 1933 e due anni fa, proprio a Falconara, furono celebrati i 90 anni di un lungo percorso con un maxi evento in presenza della famiglia Brachetti Peretti. Quali strade future in caso di vendita? Secondo le informazioni circolate nell’ultimo periodo ci sarebbero state tre offerte, formulate da potenziali acquirenti tra i quali gli azeri di Socar, gruppo controllato al cento per cento dallo Stato, gli svizzeri della multinazionale Gunvor e gli emiratini di Bin Butti. Ma in attesa dei riscontri e degli sviluppi rispetto a questa fase, l’amministrazione falconarese ha chiesto e ottenuto l’incontro che si terrà martedì (il 10 giugno) e servirà, sponda Comune, ad "avviare un dialogo diretto e trasparente" per "garantire un confronto aperto e costruttivo nel rispetto dei ruoli, nell’interesse del territorio e dei cittadini". Questo riportava il comunicato stampa diffuso giovedì pomeriggio dal Castello di Falconara Alta in quanto, "alla luce della rilevanza economica e occupazionale che il sito industriale (la raffineria falconarese, ndr) ricopre per la città e per l’intero territorio, il Comune ritiene fondamentale poter conoscere con chiarezza le prospettive future della raffineria, gli orientamenti aziendali in fase di transizione e le eventuali ricadute sul piano produttivo, ambientale e occupazionale", si era letto. Nel frattempo Signorini ha formulato la richiesta di incontro anche alle Rsu dell’azienda (sono nove rappresentanti sindacali dei lavoratori), una volta che dovrebbe essere chiarita la situazione con la proprietà.