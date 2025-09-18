Vendita dell’Api, occupazione in primo piano

Dopo le notizie circa la firma dell’accordo preliminare con cui Api Holding si è impegnata a cedere la propria partecipazione azionaria in Italiana Petroli e in Mip alla Socar (State Oil Company of Azerbaijan), a Falconara – città dove ha sede una delle due raffinerie del Gruppo Api – non tardano ad arrivare le reazioni.

Già il 16 settembre, quella del Comune, che ha lamentato di aver appreso la notizia dai media e di non aver ricevuto comunicazioni dall’attuale proprietà. Con il sindaco Stefania Signorini che, immediatamente, ha disposto l’invio di una lettera all’Api per chiedere un nuovo confronto (dopo quello di giugno al Castello), magari anche con gli acquirenti.

E aggiungendo, ieri, le tre priorità dalle quali non si "potrà in alcun modo prescindere". Ovvero: "La tutela occupazionale, il tema della salvaguardia dell’ambiente che ci sta molto a cuore e – insiste la Prof – anche quello del futuro dell’azienda in termini di produttività".

Tra gli intervenuti anche alcuni rappresentanti falconaresi della politica regionale. Prende posizione, ad esempio, l’ex sindaco Goffredo Brandoni, assessore regionale uscente: "Ancora a tutt’oggi la firma ufficiale non c’è, ma è un dettaglio. Prima devono esserci le conseguenti verifiche governative. La proprietà ha inviato una lettera ai 1.500 dipendenti dicendogli che chi sta per acquisire può determinare ulteriori sviluppi aziendali. Ricordiamoci che chi acquisisce è una società statale. È come il nostro Eni dell’Azerbaigian. Il passaggio vero e proprio ci sarà solo fra qualche mese".

Sponda opposta, il consigliere regionale uscente del Pd Antonio Mastrovincenzo che, sulle voci che circolavano da mesi, sostiene che i cittadini "ancora una volta subiscono decisioni di altri, sono tenuti all’oscuro, su temi cruciali come lavoro, salute e ambiente, senza che Giunta comunale e regionale abbiano avuto la minima consapevolezza di ciò che stava accadendo". Dunque l’associazionismo e le parti sociali.

Parti sociali che, tanto a livello locale quanto nazionale, sono al lavoro per monitorare l’evolversi della vicenda. Per il segretario Filctem Cgil Ancona Joice Moscatello, "il tempo che intercorrerà tra il preliminare d’acquisto e il cosiddetto closing è importante perché, come sindacati, svolgeremo le nostre azioni di carattere sindacale e formale".

In due maniere: "In primis inviando una missiva per incontrare l’azienda e, in secondo luogo, sarà anticipata la richiesta al Governo per l’eventuale esercizio del Golden Power", cioè per quelle "azioni di monitoraggio, verifica e controllo della tutela occupazionale" e, "aggiungo io, anche affinché vengano garantiti gli investimenti per la salvaguardia dei siti e per la sicurezza degli impianti", chiude Moscatello.

Insomma una situazione calda che poggia molto sulla questione occupazionale e allo stesso sulla tutela ambientale.