Vendita irregolare, sequestrati al Mandracchio 100 chili di pesce

I finanzieri del Reparto Operativo Aeronavale della Guardia di Finanza di Ancona e il personale della Guardia Costiera hanno effettuato diversi controlli, a tutela della salute pubblica, finalizzati a reprimere il fenomeno della vendita abusiva di prodotto ittico, nell’area del Mandracchio. Due venditori sono risultati privi di autorizzazione per la commercializzazione al dettaglio, nonché sprovvisti della documentazione attestante la provenienza del pescato. Le condizioni igieniche del pesce, peraltro esposto direttamente alle elevatissime temperature di questo periodo estivo, conservato in cassette di polistirolo prive di ghiaccio necessario a garantire la corretta conservazione, sono apparse da subito precarie e potenzialmente pericolose per gli inconsapevoli acquirenti. La vendita del pescato avveniva di massima su bancali di legno a ridosso della strada, con diretta esposizione all’inquinamento prodotto dal traffico veicolare del porto, oppure adagiato direttamente sulla strada in attesa dei consumatori di passaggio. Sono stati sequestrati complessivamente 100 chili di pesce e molluschi per duemila euro e contestate violazioni amministrative per un ammontare complessivo pari a tremila euro.Il prodotto ittico rinvenuto, privo delle obbligatorie indicazioni relative all’etichettatura, tracciabilità e rintracciabilità, è stato interamente sequestrato e successivamente avviato allo smaltimento.