Venerdì di Luglio, Shopping, Musica, Arte e Balli a Ancona!

Torna da oggi il format dei "Venerdì di luglio", con shopping nei negozi aperti fino a tardi, buon cibo, arte, musica e balli in piazza alle 21.45 con Kasino Latino e mostra fotografia all’interno delle mura del centro, una mini notte bianca con attrazioni per grandi e bambini. Prenotabile anche una visita alla città settecentesca, curiosando tra i suoi segreti, accompagnati dalla luce del tramonto. Alle 19 apre le porte a palazzo Gallo la mostra di arte contemporanea urbana "PopUp!Attitude" con i principali protagonisti dell’arte contemporanea urbana: oltre 20 artisti e 70 opere in esposizione nel piano nobiliare del settecentesco palazzo osimano. Curata da Monica Caputo e Gian Guido Grassi, la mostra resterà aperta fino all’8 ottobre. Giunto al quindicesimo anno di età, il festival si estende ad alcuni luoghi in centro storico, con installazioni artistiche temporanee e permanenti.