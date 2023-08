Venerdì musicali in piazza della Repubblica: arriva il soul jazz dei marchigiani Soupafunka

Per i venerdì musicali dell’Estate Castellana va in scena alle 21.30 in piazza della Repubblica in pieno centro a Castelfidardo il live soul jazz degli Soupafunka. Andrea Stipa (chitarra), Luca Serenelli (tastiera), Francesco Guidobaldi (basso) e Luke Orsetti (batteria) proporranno il loro repertorio jazz nella patria per eccellenza della fisarmonica. La musica ha diverse sfumature e quelle dei Soupafunka vanno ascoltate fino in fondo. I quattro musicisti marchigiani si ritrovano a collaborare dopo oltre due decenni proponendo alcuni brani strumentali tra i più significativi del panorama musicale internazionale dai primi anni Sessanta alla fine degli anni Novanta. Sta al gruppo aggiungerci i propri colori reinterpretando in chiave contemporanea quei capolavori.