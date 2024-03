"Vengo dalla Cina. Atmosfera magica"

Serena Xie è di Shangai (Cina) e lavora in amministrazione per il gruppo Loccioni che ha sede ad Angeli di Rosora. "Ho fatto l’università in Italia, ho studiato scienze della Comunicazione in Italia dove sono da sei anni. Amo l’Italia e la sua cultura per questo ho scelto di venire qui e di conoscere la vostra realtà. Poi sono stata affascinata dall’atmosfera qui, dalla famiglia Loccioni e mi sono legata a questa impresa. Per questo – conclude emozionata – ho deciso di rimanere e mi trovo piuttosto bene".