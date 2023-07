"Vengo e ti sgozzo": perseguita la ex dalla Francia

Fugge dalla Francia per non vedere e sentire più il marito violento ma lui anche in Italia avrebbe trovato il modo di perseguitarla e farle sentire la sua presenza con l’invio di mail e messaggi telefonici inquietanti. "Vengo in Italia e ti sgozzo, te e la tua famiglia". Vittima delle minacce una donna di 32 anni, originaria della Calabria, che si è rivolta ai carabinieri per denunciare il coniuge, un marocchino di 39 anni residente in Francia. La calabrese aveva lasciato l’uomo, che doveva pagarle anche gli alimenti, a lei al figlio nato dalla loro unione, ma lui non avrebbe mai adempiuto a questi obblighi. Così la 32enne aveva segnalato alle autorità francesi queste mancanze e da quel momento per lei sono arrivate anche le ripetute minacce.

Prima tramite posta elettronica, via mail quindi, poi anche tramite messaggi sul cellulare. Lui le avrebbe giurato vendetta, pronto a tutto contro di lei e contro i suoi familiari. Il giorno dopo San Valentino, era il 15 febbraio del 2019, l’arrivo del messaggio più grave: "Vengo in Italia e vi sgozzo tutti". La donna infatti era venuta in Italia, cercando riparo dalla Francia a seguito di maltrattamenti in famiglia che avrebbe subito prima di divorziarsi. Per questo reato c’è una denuncia avviata in Francia alle autorità del posto. La calabrese sarebbe stata vittima di violenze fisiche, fatte di percosse, e anche violenze psicologiche con offese e umiliazione a cui doveva sottostare.

Dopo la denuncia aveva preso il figlio e per paura della incolumità di entrambi si è rifugiata da parenti che vivono a Castlefidardo. Lì sperava di vivere in pace e senza lo spettro dell’uomo che le aveva reso la vita impossibile. Il marito però ha continuato a tormentarla anche qua. In Italia lui non sarebbe mai venuto ma anche il solo leggere le minacce, tuttora in corso stando alle accuse, ha scatenato paura e uno stato di ansia nella donna che si è dovuta rivolgersi di nuovo alle forze dell’ordine per far cessare le condotte. Per il marocchino la procura ha chiesto un processo per stalking e ieri mattina doveva comparire davanti alla gup Francesca De Palma per l’udienza preliminare ma è stato rinviato tutto al 26 ottobre per un difetto di notifica. L’uomo è difeso dagli avvocati Elena Martini e Cristina Bolognini. L’accusa di stalking è aggravata perché ai danni della coniuge da cui è divorziato.

Marina Verdenelli