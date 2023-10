Ventenne nordafricano ruba carta di credito, denunciato dai Carabinieri

Ospite a casa di un’amica riesce a rubarle la carta di credito e prelevare mille euro, lei si rivolge ai carabinieri che lo trovano e lo denunciano. Si tratta di un ventenne nordafricano residente in città, con regolare permesso di soggiorno. Tutto è iniziato nei giorni scorsi quando il giovane nordafricano è stato ospitato per diversi giorni a casa da una sua amica, anche lei ventenne, del posto. Prima di andar via dalla casa della ragazza, il ventenne ha preso la carta di credito di lei. Poco dopo ha effettuato un prelievo di mille euro. Quando la proprietaria amica si è accorta che le mancava la carta di credito e che le erano stati addebitati mille euro ha sporto denuncia alla vicina caserma dei carabinieri. Avviate le indagini, i militari attraverso le telecamere di sicurezza dell’istituto bancario hanno potuto ricostruire l’episodio. Il giovane africano, immortalato dalle immagini mentre prelevava i contanti con la carta di credito dell’amica è stato così identificato e denunciato per indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento e per furto in abitazione. Ma non si tratta dell’unico intervento dei carabinieri della compagnia di Fabriano guidata dal capitano Mirco Marcucci delle ultime 48 ore Lungo viale Moccia a Fabriano, il nucleo Radiomobile ha fermato un ventenne residente in un Comune limitrofo che camminava a due passi dai giardini pubblici Regina Margherita con fare sospetto. Nel corso della perquisizione personale i militari hanno trovato poco meno di un grammo di cocaina. Il giovane è stato segnalato alla prefettura di Ancona come assuntore di sostanze stupefacenti. Inoltre a Cupramontana dove in queste serate si sta svolgendo la sagra dell’uva un venticinquenne del posto è stato controllato mentre si trovava alla guida di un veicolo. I militari della stazione locale hanno appurato che il giovane era privo della patente in quanto gli era stata sospesa a seguito di notifica da parte del questore di avviso orale. Il venticinquenne quindi è stato denunciato per essersi messo alla guida senza patente. Il mezzo intanto è stato affidato al proprietario. Continueranno incessanti anche nelle prossime ore e giorni i controlli da parte della compagnia fabrianese su tutto il territorio in ottica preventiva di ogni tipo di reato. La raccomandazione in ogni caso resta sempre quella di segnalare alle forze dell’ordine eventuali persone e movimenti sospetti. sa.fe.