Venti alberi nei parchi. Kennedy e Robinson

Venti nuovi alberi nei parchi Kennedy e Robinson. Sono state completate infatti giovedì le operazioni di piantumazione delle nuove essenze, nell’ambito del progetto ‘Città ad Impatto Positivo’ che è stato promosso da Pmg Italia. La società con sede a Bolzano, che dal 2009 ha stretto una partnership con il Comune di Falconara e ha fornito il primo pullmino per il trasporto sociale delle persone con difficoltà motorie, oggi è una società benefit che, oltre all’inclusione, ha come obiettivi l’ambiente e la formazione. Proprio nell’ambito della tutela ambientale ha donato 20 alberi da piantumare e due sistemi di irrigazione, uno per il parco Kennedy e uno per il parco Robinson, in modo da garantire maggiori possibilità di attecchimento alle piante.

Per il parco del centro città sono state messe a dimora 14 essenze, di altezza da 2 a 2,5 metri, tutti dalla fioritura colorata e profumata: pero dai fiori bianchi, albero di giuda, ciliegio kanzan, ibisco, mirto, acacia di Costantinopoli, ciliegio da fiore. Al parco di Palombina Vecchia sono stati invece piantati sei lecci. Tutte le alberature sono state fornite da un vivaio marchigiano.

"La donazione di Pmg va a incrementare il patrimonio arboreo cittadino, che già nei giorni scorsi era stato ampliato dal Comune di Falconara con la piantumazione di alberi in via Leopardi (Lagestroemia) e di un leccio in via De Bosis per sostituire le alberature che sorgevano nelle aiuole già esistenti", si è letto in un comunicato diramato dal Castello di Falconara Alta. L’iniziativa nei due parchi si aggiunge a quelle attuate da Pmg Italia nel dicembre scorso, quando venne inaugurato un nuovo Doblò per il servizio di ‘Mobilità garantita’ rivolto alle persone che hanno difficoltà motorie, il cui servizio è stato reso possibile dal contributo di 29 sponsor del territorio. Nella stessa giornata venne organizzato un incontro formativo con gli studenti delle scuole superiori.