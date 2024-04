Venti anni di Collemarathon: inclusione e scoperta del territorio

Presentata all’Hotel City la 20° edizione della Collemarathon, appuntamento il 5 maggio sul percorso Barchi-Fano. La manifestazione rappresenta non solo un momento di competizione sportiva, ma anche un’occasione straordinaria per promuovere valori di solidarietà, inclusione e impegno sociale. Attraverso la pratica sportiva, l’evento mira a promuovere uno stile di vita sano e attivo, oltre a sensibilizzare l’opinione pubblica su tematiche sociali importanti, come l’inclusione di persone con disabilità e la valorizzazione del territorio. Durante la serata di presentazione, ad accogliere gli ospiti c’erano il vice sindaco del Comune di Senigallia, Riccardo Pizzi, del presidente regionale del Coni, Fabio Luna, e del neo Governatore dell’Area 5 del Panathlon, Stefano Ripanti. La serata è stata ulteriormente impreziosita dalla presenza di ospiti d’onore di fama internazionale: i due atleti olimpici Carlo Mattioli e Daniele Caimmi, oltre a Luca Panichi, noto come lo "scalatore in carrozzina", per le sue imprese straordinarie nel mondo dello sport. Con la promessa di un’edizione memorabile, l’attesa per l’inizio della Collemarathon è palpabile, e l’entusiasmo continua a crescere mentre ci prepariamo a celebrare non solo lo sport, ma anche i valori di solidarietà, inclusione e impegno che esso incarna. A due mesi dalla partenza della manifestazione, si contavano già 300 iscritti a dimostrare che l’interesse per l’evento è sempre molto forte, sia dal punto di vista sportivo che da quello inclusivo e sociale.