Venti anni fa moriva. Valeria Moriconi: oggi un doppio evento

Venti anni fa, il 15 giugno 2005, moriva Valeria Moriconi. Jesi, sua città natale, oggi la ricorda con un doppio evento. Alle ore 18.30 al Teatro Pergolesi sarà presentato il libro ‘Il teatro di Valeria Moriconi nelle fotografie di Tommaso Le Pera’, a cura di Maria Paola Poponi e Tommaso Le Pera, che raccoglie straordinarie immagini di 19 spettacoli con protagonista la grande attrice. In serata (ore 21) al Teatro Valeria Moriconi andrà in scena lo spettacolo ‘Emma B. Vedova Giocasta’, monologo di Alberto Savinio, diretto e interpretato da Marco Sgrosso. In una struttura narrativa rapida e tagliente, in bilico tra passione e gelo, quello di Savinio è un testo ‘dal fascino oscuro – racconta Sgrosso -, una partitura per voce sola in equilibrio tra espressionismo e simbolismo, di cui Valeria Moriconi fu magistrale interprete nel 1981’.