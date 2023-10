Venti bici elettriche dimenticate. Nuove, ancora incellophanate: da 16 anni nel caveau dello stadio

Venti bici elettriche nuove e in ottimo stato – batteria a parte – dimenticate nelle gallerie dello stadio Del Conero dalle precedenti amministrazione comunali. Una segnalazione giunta in redazione al Resto del Carlino e quindi il sopralluogo effettuato ieri mattina insieme all’assessore Daniele Berardinelli, ha portato, infatti, a ritrovare nel buio degli enormi spazi sotto alla gradinata dello stadio di Passo Varano venti biciclette elettriche, quindici blu e cinque rosse a tre ruote, che risalgono quasi sicuramente al 2007 e che erano state destinate, a quel tempo, ai parcheggi Archi e Traiano.

Molte hanno ancora un rivestimento in cellophane, tutte sono prive delle rispettive batterie, che dopo sedici anni non sarebbero comunque più funzionanti, ma appaiono in ottimo stato, nonostante un po’ di polvere, con tanto di cestino, cambio Shimano, freni a disco, parafanghi, addirittura con il bauletto posteriore con il logo del Comune di Ancona e con l’adesivo della ditta che le produceva, la EVF-Faam, azienda allora a Monterubbiano, nel Fermano, e che oggi si trova a San Potito Sannitico, in provincia di Caserta, dopo l’acquisizione da parte del gruppo Seri Industrial. Oggi le biciclette elettriche, o a pedalata assistita, sono diventate abbastanza comuni e il prezzo è sceso, ma nel 2007 costituivano una novità e le bici in questione sono accessoriate di ogni optional possibile. Facile ipotizzare una spesa complessiva pari a circa 25mila euro – circa 1200 euro a bici – mentre oggi modelli di allora della stessa ditta, simili o identici a quelli ritrovati, vengono venduti su Ebay a circa 500 euro. Un acquisto fatto con denaro pubblico sedici anni fa e poi incredibilmente dimenticato sotto alla gradinata dello stadio Del Conero. Un articolo del Resto del Carlino del settembre 2007, infatti, ancora disponibile online, riporta che Comune aveva fatto questo acquisto per gli utenti dei parcheggi scambiatori. Dieci mezzi che dovevano essere disponibili al parcheggio Traiano e dieci al parcheggio degli Archi. Agli utenti sarebbe stata consegnata anche una mappa con i percorsi consigliati e con il posizionamento delle rastrelliere nelle principali piazze della città. "I primi a provare le biciclette – scriveva ancora il Carlino – saranno il sindaco Fabio Sturani e l’assessore alla mobilità Fabio Borgognoni". Poi, però, quelle bici intonse sono finite abbandonate nelle gallerie dello stadio. Un ritrovamento che lascia a bocca aperta, soprattutto se si pensa all’utilizzo di denaro pubblico non certo speso nel migliore dei modi: "Avevamo avuto notizia di queste biciclette abbandonate nel parcheggio degli Archi – commenta l’assessore Daniele Berardinelli –. Poi però non sapevamo più dove fossero finite, non ne avevamo più avuto notizia. Con questo sopralluogo abbiamo verificato che in effetti ci sono quindici biciclette ben attrezzate, con tanto di bauletto, più altre cinque di modello diverso, con un trasportino. Un peccato che siano state lasciate lì ancora in ottime condizioni, diverse incellophanate, tutte con il marchio del Comune". Berardinelli pensa di poterle riutilizzare, grazie a questa scoperta del Resto del Carlino: "Ora il mio impegno sarà quello di contattare l’azienda che le produceva – prosegue –, per capire se sono in qualche modo recuperabili e utilizzabili, magari sostituendo la batteria o parti che con il tempo si fossero deteriorate. Sicuramente ci proveremo, stavamo proprio ragionando su come sostenere la mobilità elettrica in città e stavamo ipotizzando l’acquisto di un certo numero di biciclette elettriche. Se queste fossero recuperabili partiremmo sicuramente anche con queste, anche se venti bici non sono certo sufficienti per quelli che sono i nostri progetti". Dopo aver ritrovato le biciclette "scomparse", il Comune dovrà, quindi, verificarne il corretto funzionamento e la possibilità di dotarle di una nuova batteria. "Una scoperta che stupisce e avvilisce – conclude Berardinelli – anche perché in quegli anni le bici elettriche costavano molto".