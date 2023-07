Venti d'Estate", Maiolati Spontini si prepara a un'estate di eventi"

Al via il prossimo week end il cartellone estivo ‘Venti d’estate’. Si inizia con "Le Moje in festa" in piazza Kennedy, mentre il cinema sotto le stelle sarà inaugurato, nel giardino della chiesa Santa Maria, sempre a Moie, lunedì prossimo.

Al centro delle iniziative sarà anche la frazione Scorcelletti, dal 18 al 23 luglio, con una festa all’insegna di musica, spettacolo e buon cibo. La Casa dell’olio di Maiolati Spontini ospiterà il 21 e 22 luglio presentazioni e incontri gastronomici, oltre all’appuntamento dello "Yoga e colazione", mentre lo sport sarà protagonista, dalle 19 di venerdì alle 19 di sabato, allo stadio Pierucci di Moie, con il ritorno de "La 24 ore de le Moje", una partita no stop a scopo benefico. Il 26 e 27 luglio ci saranno le serate di commedia e satira a Scorcelletti e nel fine settimana dal 28 al 30 luglio il divertimento si sposta al Colle Celeste di Maiolati Spontini con la "Sagra del prosciutto" in concomitanza con la fiera di Sant’Anna. Tanti gli eventi anche ad agosto, fra cui la storica cena de "Le casette" l’8 agosto. Un’altra data importante sarà quella del 25 agosto quando sarà inaugurato il giardino del museo Spontini, che sarà reso accessibile grazie ad un passaggio che consentirà la fruizione del parco per tutto l’arco della giornata, direttamente dalla strada principale del paese. La ‘Notte Celeste’ (dedicata alla moglie di Spontini) è in programma il 26 agosto, dalle 18, a Moie lungo via Risorgimento che sarà resa pedonale.