Venti fisarmonicisti cinesi al festival

La Cina raggiunge le Marche e sono già una ventina i partecipanti cinesi che si sono iscritti per partecipare al premio internazionale della fisarmonica di Castelfidardo, il festival concorso per fisarmonicisti più importante a livello mondiale, in programma dal 13 al 17 settembre nella città patria dello strumento. Sull’onda della vittoria dello scorso anno del connazionale Hang Ding sta per arrivare una nutrita pattuglia di musicisti dall’Oriente e non è un caso se, nel cartellone degli eventi, spicca la presenza mercoledì 13 settembre al Salone degli Stemmi, della 29enne Tian Jia’nan. Già vincitrice del Pif 2014 (oltre a un totale di 34 premi in concorsi di performance, 8 premi in concorsi di composizione), l’artista cinese presenterà il suo adattamento per fisarmonica della Chinese Sights and Sounds, una suite orchestrale su larga scala di 24 canzoni popolari cinesi composte e presentate in anteprima dal famoso compositore Bao Yuankai nel 1991. Grazie a strumenti Made in Marche, Tian Jia’nan ha realizzato nel 2021 un unicum destinato a diventare ricca eredità della cultura tradizionale cinese. "Questa è la prima edizione dopo la pandemia – evidenzia Antonio Spaccarotella –. Torniamo alla normalità: con la passione di sempre".