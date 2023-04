Venti giorni alla scadenza "Nessuno può pagare così"

Tecnicamente in concorrenza. Uniti più che mai, oggi, per la strenua battaglia al Payback. Sono i fornitori ospedalieri della regione Marche che, dal 21 dicembre 2022, si sono riuniti nell’associazione Aform. Nel nucleo costitutivo di aderenti, tanti rappresentanti di aziende della provincia di Ancona. O meglio, del capoluogo. Tra questi il presidente Cristiana Cori, nota imprenditrice dorica nell’ambito delle forniture di dispositivi sanitari e medico-chirurgici (ma non solo), che ben interpreta anche i sentimenti di preoccupazione dei colleghi: all’orizzonte la data del 30 aprile, individuata a livello nazionale per le prime "restituzioni" milionarie.

Cristiana Cori, è una partita che si deciderà nei prossimi 24 giorni?

"Francamente non credo o comunque voglio sperarlo. C’è un pool di avvocati che sta lavorando a riguardo. Per alcuni il 30 aprile resta confermato, per altri si arriverà al 30 giugno che è la data fissata dal Dl Energia. Nessuno di noi, nessuno potrà pagare quelle cifre in poco più di venti giorni".

Quali iniziative state intraprendendo?

"Prima fra tutte la predisposizione di una lettera nazionale da inviare a tutte le Regioni, seguendo l’esempio della Provincia autonoma di Trento per fissare la scadenza al 30 aprile 2024. Chiederemo la stessa cosa, confidando in una dichiarazione unitaria delle Regioni e del Governo. Almeno per prendere tempo, che in questo caso è nostro alleato".

Perché dice questo?

"Perché nel frattempo stanno andando avanti centinaia di ricorsi al Tar in Italia. Specie quelli per l’incostituzionalità della norma Payback. Molte aziende, comprese le nostre marchigiane, contestano le cifre indicate perché calcolate su importi che non ritengono idonei. In alcuni casi sono stati considerati anche i dispositivi pluriennali, risonanze, tac, ferri chirurgici, e perfino manutenzioni che, ovviamente, non sono dispositivi medico-chirurgici".

Chi avete al vostro fianco nella battaglia?

"Come Aform siamo aderenti a Confcommercio Marche e stiamo per iscriverci alla Federazione italiana fornitori ospedalieri (Fifo). Accanto a noi potrebbe associarsi la Pmi sanità, con al quale condividiamo le stesse criticità. A livello marchigiano siamo oltre venti aziende iscritte, numero in costante aumento, senza contare le micro imprese".

Realmente quanto pesa questo Payback?

"Pesa nella misura in cui fosse confermata la data del 30 aprile dovremmo metterlo a bilancio nel 2022. Le spese per il Payback raggiungerebbero quasi il 90 per cento del bilancio totale. Naturale un forte rischio di chiusura delle attività. Le incognite per il periodo 2015-2018 sono molte. E non sappiamo ancora cosa ci spetterà tra il 2019 e il 2022. Ma non molliamo".

Giacomo Giampieri