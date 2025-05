Ventidue studenti a scuola alla Delta Motors

Ventidue studenti dell’ultimo anno delle superiori a scuola alla Delta Motors di Ancona a imparare il mestiere sul campo e a contendersi due contratti a tempo determinato che partiranno a luglio, quando altri studenti si avvicineranno a loro volta al corso di formazione. L’iniziativa si chiama AcademyLab ed è stata organizzata dalla Delta Motors insieme all’ispettorato del lavoro. Ha l’obiettivo di colmare il divario tra istruzione e mondo del lavoro, coinvolgendo gli studenti degli istituti superiori e poi anche universitari, neodiplomati e neolaureati, in innovativi percorsi formativi. Il progetto mira a far emergere competenze tecniche indispensabili per affrontare le sfide del domani, attraverso un laboratorio "School&Job" destinato alle scuole superiori, e un percorso, "Verso il futuro", per gli studenti universitari. AcademyLab è frutto di una collaborazione tra Gerardo Savini, Ceo del gruppo Delta Motors, e il dirigente dell’Ispettorato nazionale del lavoro Pierluigi Rausei. Sarà proprio quest’ultimo a dirigere l’accademia presentata ieri alla Delta Motors di Ancona, presenti anche i dirigenti scolastici del Laeng-Meucci di Osimo-Castelfidardo, Angelo Frisoli – istituto che aderirà a questo primo step con venti studenti – e del Volterra Elia, Rosa Martino, scuola che vi prenderà parte successivamente. "AcademyLab prende per mano gli studenti e li porta dentro al mercato del lavoro con un contratto di lavoro – ha spiegato Pierluigi Rausei –, questa è la sfida. Le scuole stanno lavorando molto bene, ma i ragazzi devono apprendere il carattere, la motivazione, la capacità di fare squadra, il credere in un’attività lavorativa".