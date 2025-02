"Ventimila euro di stipendi pagati ai nostri amministratori: troppo"

"Attualmente il costo totale degli stipendi pagati ai nostri amministratori si aggira attorno ai 20mila euro al mese e, sinceramente credo che si dovrebbe ridimensionare questa cifra pensando di devolvere la somma risparmiata dal taglio dello stipendio del Sindaco e di ciascun componente della Giunta comunale al sociale per dare un concreto aiuto alle famiglie che in questo momento si trovano in serie difficoltà economiche". Ad affermarlo è il consigliere comunale di opposizione Pino Pariano.

Le indennità mensili destinate al sindaco, al vicesindaco, al presidente del Consiglio comunale e i gettoni di presenza dei singoli consiglieri comunali per la partecipazione alle sedute consiliari o alle Commissioni sono previste dalle disposizioni della legge 234 del 2021 e parametrate al numero di abitanti del Comune amministrato. L’indennità di funzione è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non hanno richiesto l’aspettativa non retribuita. Agli amministratori che percepiscono l’indennità di funzione non è dovuto alcun gettone per la partecipazione a sedute degli organi collegiali dello stesso ente.

Lo stesso consigliere annuncia che andrà fino in fondo e aggiunge: "In un momento così particolarmente delicato per chi si trova senza lavoro oppure rischia, a breve, di perderlo, non è concepibile che la politica cittadina non senta il bisogno di dare un concreto segnale di vicinanza verso questi cittadini".