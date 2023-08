Ventimilarighesottoimari Al via il festival del noir

La Spiaggia di Velluto si tinge di giallo. La dodicesima edizione del festival "Ventimilarighesottoimari in giallo" aprirà i battenti a Senigallia domani sera ed intratterrà cittadini e turisti sino al 25 agosto. Cinque giorni di incontri, presentazioni, mostre per esplorare tutti i possibili contenuti del noir: dalla storia al giallo civile con la presenza di alcuni tra gli autori più amati dal pubblico come Giancarlo De Cataldo e Maurizio De Giovanni. Riflettori puntati sui misteri del mostro di Firenze con Silvia Cassioli e sul cold case di via Poma raccontato da Raffaella Fanelli nel suo libro "Chi ha ucciso Simonetta Cesaroni?". Spazio anche alla letteratura con il critico letterario Massimo Raffaeli e la sua lectio dedicata a sipario ducale di Paolo Volponi. Sarà del festival anche il romanzo di Silvia Ballestra "La Sibilla - Vita di Joyce Lussu". Anche Joyce Lussu infatti si è cimentata con il genere noir scrivendo negli anni ‘80 "Anarchici e siluri", un’originale avventura di Sherlock Holmes inviato segreto del governo inglese nelle Marche. La Fondazione Rosellini curerà due incontri con Luca Crovi e Massimo Carloni sui primi dieci anni del giallo italiano. Gran finale il 25 agosto nello splendido scenario della Rotonda a Mare, il protagonista sarà Maurizio De Giovanni, voce narrante di "Passione", uno spettacolo dedicato alla musica napoletana con musiche dal vivo di Marco Zurzolo Duo e Marianita Canfora per vivere le emozioni e le atmosfere dei racconti del grande scrittore partenopeo.

Torniamo però alla giornata di apertura, sono due gli appuntamenti in programma: uno pomeridiano e l’altro serale entrambi nell’angolo giallo, ovvero nei giardini della scuola Pascoli. Alle 18:30 lo scrittore e storico del giallo Luca Crovi racconterà due delle figure più significative del giallo italiano: Augusto De Angelis ed Ezio d’Errico. A seguire è prevista l’inaugurazione nella galleria Expo Ex della mostra curata dalla Fondazione Rosellini e dedicata all’illustratore Carlo Jacono. L’appuntamento serale delle 21:30 avrà come protagonista uno degli autori più attesi del festival: Giancarlo De Cataldo.Lo scrittore presenterà il suo ultimo romanzo "Colpo di ritorno - Un caso per Manrico Spinori". Il "Contino" e la sua squadra tutta al femminile dovranno risolvere un caso di omicidio nella Roma che conta.

Nicolò Scocchera