"Ventisei anziani in attesa al pronto soccorso"

di Sara Ferreri

Ventisei ultra ottantenni in attesa di essere controllati e ricoverati, molti nelle barelle sistemate anche lungo i corridoi. Così ieri mattina il pronto soccorso dell’Urbani dove si è recato il coordinatore del Tribunale del Malato Pasquale Liguori.

"Per chi ancora mettesse in dubbio la presenza di barelle nei corridoi – rimarca Liguori – oggi abbiamo documentato la situazione, rispettando la privacy dei pazienti. Vi erano barelle un po’ dappertutto e anche chi non poteva ’godere’ di una barella, ma si doveva accontentare di una sedia pur avendo una flebo attaccata al braccio. Abbiamo potuto constatare di persona l’impegno costante e ammirevole del personale nel cercare di rispondere alle richieste dei pazienti barellati. Ma anche che al triage arrivano molti casi di accessi impropri, come pazienti delle Rsa che devono fare trasfusioni, togliere un catetere e pazienti con una prescrizione urgente del medico di famiglia per una Tac o una risonanza. Questi dicono di essere stati indirizzati al pronto soccorso dal Cup, per via di una disposizione della direzione".

Così ieri il coordinatore del Tribunale del malato è andato a fondo: "Abbiamo parlato con la direzione sanitaria dell’ospedale che ci ha assicurato che non c’è alcuna disposizione del genere. Abbiamo avuto invece assicurazioni dal direttore della Radiologia Francesco Bartelli che per casi di questo tipo ha messo da tempo a disposizione dei medici di famiglia una casella mail e un numero telefonico per valutare insieme l’appropriatezza della prescrizione e poi cercare di trovare un posto al paziente in tempi brevi. Perché – conclude Liguori – i medici di famiglia non utilizzano questo canale importante di raccordo tra ospedale e territorio che eviterebbe al paziente di andare su e giù per l’ospedale e eviterebbe molti accessi impropri al pronto soccorso?"

"Dopo le nostre segnalazioni – denunciano i sindacati Fsi Usae, Fials e Csa –, i vertici dell’Ast hanno ben pensato di risolvere il problema assegnando al pronto soccorso un’unità infermieristica, lasciando di fatto invariato il numero degli oss che debbono provvedere (due unità per ogni turno lavorativo ) ai bisogni di mobilizzazione, igiene personale e assistenza pasti ai degenti non autosufficienti ( 3040 pazienti allettati) e addirittura le due unità nel turno 20- 8 debbono garantire il trasporto dei pazienti che accedono alla Radiologia di Jesi, lasciando i pazienti del pronto soccorso dove resta una sola unità".