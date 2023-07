Ventisette euro di multa per il grattino scaduto, follia

Gentile redazione, vi scrivo per segnalare una cosa di cui sicuramente sarete a conoscenza, ma che a mio avviso non può essere accettata. Sono venuto ad Ancona di passaggio per prendere un traghetto per la Grecia e prima di partire ho deciso insieme a mia moglie di fare una passeggiata in città. Ho parcheggiato in pieno centro, onestamente non conoscevo neppure la via.

Ho trovato posto negli spazi blu dove si può pagare con i soldi al parchimetro. Siccome ho Easypark ho pagato con quello, è più comodo e veloce. Ho lasciato la macchina in sosta per tre ore, pagando quasi cinque euro. Ma siamo andati a fare qualche compera e il tempo è passato. Neppure un’ora in più. Sul parabrezza mi sono ritrovato una multa di 27 euro. Per un’ora!

Una cosa che nella mia città non succede. Ma siccome giro spesso per motivo di lavoro, vi dico che non succede anche da tante altre parti. Non esiste far pagare 27 euro di multa per neppure un’ora in più.

Angelo, Trento