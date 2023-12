Vento a 100 kmorari. Lastra piomba su un’auto: "Salvo per un contrattempo"

Stavano per muoversi verso Milano, per andare a trovare loro figlio, ma un contrattempo ha fatto in modo che ritardassero di un’oretta la partenza. Proprio in quel lasso di tempo, tra le 6 e le 6.30 di ieri mattina, una lastra di eternit si è staccata dalla copertura di un palazzo ed ha centrato in pieno il lunotto della loro Suzuki Vitara, sfondandolo e ammaccando anche la carrozzeria. Scampato pericolo per Gianluca Diotallevi e sua moglie, residenti in via Buonarroti ad Ancona, ieri mattina. Conseguenza del vento forte (fino a 100 chilometri orari) che ha provocato disagi e problemi in tutta la città. "Ci siamo accorti casualmente quando siamo scesi – ha detto Diotallevi al Carlino –. Ora dovranno essere compiuti gli accertamenti per capire cos’è accaduto. Certo è che se quella lastra fosse caduta mentre transitavano delle persone, non so cosa sarebbe successo".

Sul posto, a sirene spiegate, sono arrivati i vigili del fuoco che hanno accertato la presenza dell’eternit, poi rimosso e bonificato, e messo in sicurezza l’area di intervento. Uno dei tanti interventi effettuati dai pompieri, compreso quello all’Arena Cinema Italia, al Piano San Lazzaro, dove la caratteristica e colorata mura perimetrale si è inclinata ed è stata transennata l’intera zona, prima di ulteriori sopralluoghi che ne determineranno l’eventuale ripristino. Tanti i disagi anche nelle frazioni e in centro, con gli alberi che sono caduti in strada ed hanno ostruito la carreggiata. Per diverso tempo sono rimaste chiuse alcune vie periferiche di Ancona. Nel cuore della Dorica, tra piazza Roma e il viale della Vittoria, anche alcune luminarie natalizie sono state messe a dura prova, così come la cartellonistica e la segnaletica stradale.

Il Coc del Comune di Ancona è stato aperto attorno alle 8 di ieri mattina. Vi hanno preso parte i dirigenti ai Lavori pubblici, Stefano Capannelli, e al Verde, Roberto Panariello insieme al comandante della Polizia locale, Marco Ivano Caglioni e al vice Luca Martelli e al tecnico Riccardo Borgognoni, raccogliendo mano a mano le varie segnalazioni di emergenza. Presente anche il vicesindaco e assessore alla Protezione civile Giovanni Zinni. In campo le varie ditte addette al verde, per rimuovere arbusti e rami pericolanti, già dal pomeriggio di venerdì, nonché diverse squadre di volontari di Protezione civile e agenti di Polizia locale, oltre ai vigili del fuoco. Non sono stati segnalati danni alle persone, ma solamente a beni privati, auto e immobili, seppure non significativi. Il sindaco Daniele Silvetti non ha ritenuto necessaria la chiusura anticipata delle scuole, visto che le criticità non erano tali da richiedere una simile misura.