Vento, chiusa la strada. Gola di Frasassi

Raffiche di vento fortissimo, non sono mancati rami caduti in strada e nei parchi un po’ il tutto comprensorio fabrianese ieri. Chiusa sin dalla mezzanotte, in via precauzionale anche la strada comunale Gola di Frasassi.

È stata firmata dal sindaco Marco Filipponi l’ordinanza di sospensione del transito veicolare e pedonale della strada comunale "per condizioni climatiche avverse" visto l’allerta meteo di livello arancione per vento emanata dalla Soup regionale lunedì. L’ordinanza era in vigore fino a ieri alla mezzanotte per scongiurare la caduta di sassi e massi già verificatasi nel recente passato. Restano invece chiusi i parchi cittadini come da ordinanza del sindaco Daniela Ghergo. Un’ordinanza che non verrà revocata neanche nella giornata di oggi. Non sono mancate polemiche per la chiusura delle aree verdi:

in tanti chiedono di effettuare la manutenzione del verde per evitare episodi incresciosi e anche per evitare di dover interdire le aree verdi pubbliche.