Vento d’estate all’Arena sul mare. Gazzé incanta in uno scenario unico: "Rafforzato il legame con la città"

Ad aprire "Vento d’estate". Di nome e di fatto. Coerente con una serata calda, benché accompagnata da una gradevole brezza marina. E quando Max Gazzè, sabato, è salito sul palco insieme all’Orchestra popolare del saltarello, Ancona lo ha accolto con un saluto pieno. La nave Palinuro sullo sfondo. Momenti del concerto Musicae Loci 2025, portato in scena dal celebre cantautore romano, in un viaggio di armonie musicali in quell’ampio festival del viaggio promosso da Lonely Planet che è l’Ulisse Fest. Anche l’edizione conclusa ieri si rivelata un successo. Una tre giorni, tra città e affaccio sul mare, colma di incontri, cultura e intrattenimenti, con oltre 40 appuntamenti che hanno finito – missione compiuta – per stupire i visitatori. Un po’ com’è accaduto a chi c’era al live di Gazzè. Che a mezzanotte, su "Mentre dormi", non s’è fatto attendere nel fargli gli auguri visto il compleanno appena scoccato. Un pubblico partecipe, canterino e, sul finale, pronto a farsi coinvolgere sotto palco nella quaterna di grandi successi "Ti sembra normale", "Sotto casa", "La vita com’è" e "Una musica può fare". Quella musica che ancora una volta ha unito generazioni all’ombra del Guasco. Esulta l’assessore ai Grandi eventi Angelo Eliantonio, secondo il quale "l’Arena sul mare del Porto antico ha rappresentato, anche quest’anno, uno dei cuori pulsanti dell’Ulisse Fest, ospitando appuntamenti di grande spessore culturale e artistico, capaci di emozionare e coinvolgere pubblici diversi – dice –. Vedere questo spazio trasformarsi ogni sera in un luogo di incontro, racconto e condivisione è stata una grande soddisfazione. Come Comune di Ancona, siamo orgogliosi di aver contribuito, attraverso una programmazione curata e attenta, a rafforzare il legame tra la città, il mare e il viaggio, che è l’anima stessa del festival. Lo scenario ha contribuito al successo con la nave Palinuro e l’inconfondibile skyline che sorprende ogni artista che sale sul palco dell’Arena sul mare, dai Coma Cose a Max Gazzè. Ringrazio coloro che hanno reso possibile questa edizione: organizzatori, artisti, tecnici e soprattutto il pubblico, sempre più partecipe e appassionato". E la stagione dell’Arena continua.