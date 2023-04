Vento e pioggia, cade un albero: strada divelta

Il vento forte e la pioggia dei giorni scorsi hanno provocato danni ad Agugliano dove, in contrada le Noci, è caduto un albero, le cui radici hanno divelto in parte il manto stradale. Nessuna auto è rimasta coinvolta nel danno provocato appunto dal fusto dell’albero. La strada è stata transennata in quel tratto ma resta percorribile. Non sono ancora partiti invece i lavori tanto attesi in pieno centro storico dove nelle scorse settimane, in via Battisti, si è aperta una voragine, causata dalla presenza di una grotta sotterranea. Si è dovuti procedere ad un’indagine georadar prima ma il cantiere a oggi non è stato ancora aperto.