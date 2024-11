Il vento forte abbatte le luminarie di Natale in centro ad Ancona

Ancona, 30 novembre 2024 – Le folate di vento che questa notte hanno sferzato la provincia di Ancona, hanno messo a dura prova anche le luminarie e gli addobbi natalizi del centro del capoluogo marchigiano la cui inaugurazione è prevista proprio per quest'oggi a partire dalle 18 con l'accensione del tradizionale albero delle feste in piazza Roma.

Alcune delle luci sono state piegate dal vento e e gli operai hanno dovuto subito correre ai ripari per scongiurare problemi anche di sicurezza.

L’accensione dell’albero di Natale

Come si diceva, la questione di ripristino della sicurezza dopo il maltempo di stanotte si rende ancora più necessario perché alle 18, in piazza Roma, avverrà la tradizionale accensione dell’albero di Natale.

Una volta acceso l’albero in piazza scandito dal countdown con il sindaco Daniele Silvetti, verranno illuminati anche gli abeti dei quartieri e dei borghi. E questò darò ufficialmente il via ai 37 giorni di festeggiamenti per il Natale, che si concluderà il giorno dell’Epifania.