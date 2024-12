Vento forte, mareggiate e allerta Misa: il sindaco apre il Coc

Vento forte, mareggiate e Misa sul livello di guardia nel tratto di Ostra: il sindaco Olivetti apre il Coc. Forti raffiche di vento hanno interessato ieri la spiaggia di velluto e il suo hinterland dove sono stati diversi gli interventi dei vigili del fuoco per rimuovere rami spezzati finiti in strada. La mattinata è iniziata con il sottopasso di via Bixio allagato, ma la situazione è tornata alla normalità poche ore dopo. Una pioggia intensa si è abbattuta in città nella tarda mattinata, ma il fenomeno, fortunatamente di breve durata, non ha causato particolari criticità se non alcuni temporanei allagamenti dovuti al mancato ricevimento della rete fognaria. Le piogge hanno interessato anche l’hinterland: ieri alle 17 il sindaco Massimo Olivetti ha aperto precauzionalmente il Coc per monitorare la situazione, ma i fossi, tutti sotto il livello di guardia e il fiume, sono rimasti sotto controllo. Poche ore dopo il Coc è stato chiuso, ma pronto a riaprire in caso di peggioramento. A parte il forte vento, nel centro storico di ieri si respirava l’aria che precede le festività con il traffico congestionato nelle arterie principali: presi d’assalto i centri commerciali per la corsa al regalo. Il mare è stato fermato dagli abbancamenti, evitando così che le mareggiate potessero mangiarsi altra spiaggia. Situazione sotto controllo, fino alla tarda serata di ieri, a Marina di Montemarciano dove gli operatori presenti nel tratto ormai da anni interessato dalle mareggiate, sono rimasti a controllare la situazione così come gli operatori comunali che hanno tenuto sotto controlli il tratto di strada che ogni volta viene eroso dal mare in burrasca. "Qui la situazione è sempre critica – spiegano alcuni operatori – la spiaggia continua a diminuire e al momento sembrano non esserci soluzioni immediate. Da anni sentiamo tante parole a cui corrispondono pochi fatti. Noi operatori stiamo sempre in apprensione con un occhio puntato verso il mare, nella speranza che arretri senza causare danni". Oggi è prevista l’attenuazione del vento.