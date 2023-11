Vento, rami e calcinacci in strada: pompieri al lavoro

Fortissime raffiche di vento dal mattino al pomeriggio di ieri: pioggia di interventi dei vigili del fuoco del distaccamento jesino per una serie di problemi riscontrati in varie zone della città.

Numerosi i rami e gli alberi caduti in strada in città come in Vallesina, ma anche calcinacci, pezzi di coperture e bidoni della raccolta differenziata, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone. Lungo via papa Giovanni XXIII, in prossimità del semaforo all’incrocio con via Raffaello Sanzio, ieri mattina un tabellone in ferro per gli annunci è rovinato a terra sul marciapiede, fortunatamente mentre nessuno si trovava a passare di lì.

La foto del tabellone crollato probabilmente perché i pali che lo sorreggevano erano marci ieri ha fatto il giro dei social network, incassando una pioggia di polemiche per la "scarsa manutenzione della città". Nei giorni scorsi un grosso ramo è caduto lungo via San Francesco in città, bloccando il traffico ma anche in quel caso fortunatamente non ferendo nessuno degli automobilisti e pedoni in transito.