Vento, transennata piazza Stamira

Vento forte e a pagarne le conseguenze più pesanti sono di solito gli alberi. La cosa è puntualmente accaduta ieri mattina quando personale di una ditta commissionata dal Comune è dovuto intervenire tra le centralissime piazze Pertini e Stamira per rimuovere i rami caduti sulla sede stradale. Pini marittimi da sempre presenti in piazza Stamira, con i rami caduti su via Palestro e altri pericolanti, un potenziale pericolo per la circolazione. Da qui l’intervento in mattinata dei vigili urbani che hanno chiuso e transennato la parte verde di piazza Stamira e soprattutto chiuso il transito su via Palestro. In poco tempo si sono creati dei rallentamenti legati all’obbligo di svolta verso corso. Una volta liberata la strada e messa in sicurezza la zona il traffico è ripreso regolare. Partiti intanto i lavori di sfalcio del verde urbano lungo l’asse nord-sud dove la vegetazione, in alcuni punti, era fuori controllo.