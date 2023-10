Ventuno casi di Covid a Jesi alla Casa di Riposo Vittorio Emanuele II

Casa di Riposo Vittorio Emanuele II chiusa alle visite degli esterni: 21 casi di positività al Covid19 tra gli ospiti della struttura di via Gramsci. "La situazione – spiega il direttore dell’Asp 9 Franco Pesaresi (nella foto) – è sotto controllo. Gli ospiti non presentano sintomi allarmanti, non hanno febbre. Erano tutti vaccinati e non ci sono stati ricoveri. Ci dobbiamo attenere alle procedure sanitarie che prevedono la chiusura della struttura alle visite degli esterni, quando il numero di positivi supera i due, una misura preventiva per non consentire il proliferarsi del virus". La struttura sarà riaperta alle visite solo quando i contagi scemeranno. La prudenza è massima vista la presenza di tanti anziani. "Per gli ospiti che non sono positivi – aggiunge il direttore Pesaresi – c’è la possibilità di incontrare i parenti nella stanza degli abbracci utilizzata durante la pandemia e realizzata con un divisorio trasparente in plexiglass, che permette di vedersi e parlarsi, evitando il contatto diretto".