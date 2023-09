Venturelli: dopo l’oro nella crono arriva il successo con la staffetta

Due su due. Dopo il titolo europeo a cronometro individuale, Federica Venturelli conquista la medaglia d’oro anche nella Staffetta Mista (Mixed Team Relay) per la categoria juniores. L’azzurra cremonese di San Bassano, 18 anni, si conferma la grande protagonista dei Campionati Europei di Ciclismo in svolgimento a Drenthe, in Olanda, che si concludono domani con la prova in linea delle donne juniores e dei professionisti. Tornando alla staffetta, Venturelli si è presa il titolo con la collaborazione dei compagni di Nazionale Eleonora La Bella e Alice Toniolli e del terzetto maschile composto da Andrea Bessega, Luca Giaimi e Andrea Montagner.

A differenza dei ragazzi, tra l’altro coinvolti in una caduta in prossimità del traguardo prima di passare il testimone alle colleghe, le ragazze sono andate fortissimo e sotto l’impulso di una scatenata Venturelli hanno annullato il distacco dalla Germania e dalla Francia, seconda e terza classificata, chiudendo la prova con un vantaggio di 25’’ sulle tedesche e 34’’ sulle transalpine. Venturelli veste così la sua seconda maglia europea e, domani, nella prova in linea sulla distanza di 69 chilometri andrà a caccia del terzo oro. Dan.Vig.