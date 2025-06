"Verde, due ditte al lavoro. La situazione migliora"

Gestione del verde pubblico, "situazione in netto miglioramento: sono attive due ditte contemporaneamente su tutto il territorio comunale, con ritmi intensi, per rendere più curate le aree verdi, più sicuri i bordi stradali e più accessibili i marciapiedi". La notizia più attesa, dopo alcune segnalazioni di interventi necessari per migliorare il decoro, è contenuta nella replica dell’assessore all’Ambiente Elisa Penna alla consigliera di minoranza di Cittadini in Comune Lara Polita. Per l’esponente leghista le operazioni procedono spedite sul territorio. Ma non si nasconde dietro alle difficoltà dell’ultimo periodo. "Amministrare – chiarisce – è un esercizio quotidiano e complesso, soprattutto con le risorse limitate del Comune. La gestione del verde pubblico ha subito alcuni rallentamenti, legati alla chiusura di un affidamento e alla necessità di individuare nuove ditte qualificate per il periodo transitorio. Un passaggio tecnico che ha richiesto tempi oggettivi e che ha comportato alcune criticità, che non abbiamo mai negato".

A questo, dice, "si è aggiunta un’anomala crescita del verde, dovuta alla costante alternanza di pioggia e sole". Poi risponde a Polita su verde e ambiente che, per la rappresentante di Cic, sarebbero ‘gestiti con le segnalazioni dei cittadini’: "L’amministrazione rivendica con orgoglio la propria capacità di ascolto – dice Penna –. Integrare la programmazione con le richieste che emergono dal territorio è un segno di attenzione, non di debolezza. Amministrare significa anche saper rispondere con flessibilità a priorità che cambiano giorno per giorno".

Sulla questione degli "abbattimenti di alberi, definiti ‘senza preavviso’ dalla consigliera, vorrei specificare che quasi sempre si tratta di interventi urgenti e legati alla sicurezza pubblica, decisi da agronomi e personale tecnico specializzato. Parlare di preavviso in questi casi è fuori luogo: sarebbe come chiedere di programmare un pronto soccorso", aggiunge l’assessore. La chiusura: "Chi oggi parla di ‘mancanza di visione’ ieri ha lasciato una città sommersa dai debiti. La loro visione è stata fallimentare e rovinosa per la città. I cittadini, al primo turno, hanno scelto chi ha dimostrato di saper amministrare, non chi si limita alle polemiche da social".