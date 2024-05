Verde e cultura, le proposte dei candidati

Biblioteca, polo museale, ambiente e verde pubblico sono i punti attorno cui si è concentrata l’attenzione dei tre candidati a sindaco di Osimo, Francesco Pirani (Liste civiche e FdI), Sandro Antonelli (coalizione civica) e Michela Glorio per il centrosinistra, spinti da Italia Nostra, che ha organizzato un incontro nella sala del Cantinone di Osimo. Per la biblioteca, Glorio ha affermato che ci sarebbe una trattativa già in corso con la banca UniCredit, sita nel palazzo Gallo, per usufruire del primo piano come biblioteca funzionale e del piano superiore come pinacoteca e spazi culturali, mentre per il polo museale c’è in progetto di trovare una sede adatta per riunire le opere dell’ex museo al Diocesano e avere la possibilità di una visita con un unico biglietto. Per Pirani, si potrebbero usare gli spazi del Collegio Campana per una biblioteca più funzionale e moderna, lasciando nella sede odierna l’archivio storico, pensando poi di comprare l’ex Corridoni per dargli una nuova destinazione usufruendo del patto di stabilità europeo. Ha poi ironizzato sul prato erboso che cresce sui reperti storici del loggiato, asserendo che bisogna cercare un’azione armonica per curare e mantenere gli spazi verdi della città. Antonelli ha parlato di una biblioteca non più al passo con i tempi, che dovrebbe avere orari di apertura e chiusura più flessibili e attrezzature moderne e come Pirani ha proposto come sede il Campana. Quanto al polo museale, ha proposto il modello di "Museo diffuso". I programmi dei tre prevedono progetti e comunque grande attenzione per il centro storico, fulcro della vita cittadina e biglietto da visita. Pirani ad esempio dice: "Serve assicurare la piena funzionalità dell’impianto di risalita e del maxi parcheggio. Occorre proporre incentivi sulle ristrutturazioni e sgravi sugli oneri di urbanizzazione. Ripartirò poi dal progetto di albergo diffuso. Per i giovani soprattutto vanno individuati spazi di aggregazione". Antonelli: "Il centro deve tornare a essere il salotto cittadino. Serve investire fondi comunali e intercettare fondi europei per opere di ristrutturazione edilizia per riportare gli osimani ad abitarci e per aprire attività professionali e commerciali negli spazi, troppi, rimasti sfitti". Glorio: "Il mio obiettivo sarà di elaborare ogni anno un piano asfalti e un piano marciapiedi. Continueremo a sostenere le attività commerciali, come abbiamo fatto in questo mandato, stanziando la cifra record di 700mila euro in quattro anni. Intendo promuovere la residenzialità in centro storico, approfittando anche degli incentivi, previsti nel nuovo Prg".