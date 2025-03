Verde pubblico e sicurezza, potature dal centro alle frazioni

Dopo gli interventi effettuati nel 2024 su via Dante e viale Stelluti Scala, continua la programmazione pluriennale delle potature per l’anno 2025 a Fabriano. Nei giorni scorsi è stata anticipata la potatura degli alberi di via Spontini, ad Albacina, e ora il programma proseguirà con nuovi interventi in diverse aree della città. Oggi gli interventi di potatura interessano piazza Garibaldi, domani e giovedì largo Rismondo in via Gioberti e in piazza Manin nel quartiere di San Biagio. Da giovedì i lavori si sposteranno su Viale Serafini e continueranno fino al loro completamento. Successivamente, ancora da definire nel dettaglio, sarà effettuata la potatura delle alberature nella frazione di Marischio. E’ poi in fase di organizzazione la manutenzione e la pulizia dell’area delle Conce, intervento, rinviato lo scorso anno, che sarà realizzato non appena la portata del fiume Giano consentirà l’esecuzione dei lavori in sicurezza.

L’assessore all’innovazione e alla transizione ecologica Gabriele Comodi dice: "Dal nostro insediamento, l’obiettivo è stato impostare una programmazione pluriennale della manutenzione del verde, così da poter calendarizzare gli interventi, pianificare gli investimenti e gestire con attenzione la spesa corrente. La manutenzione ordinaria del verde pubblico richiede risorse significative e per questo motivo abbiamo stabilito delle priorità, non potendo realizzare tutti gli interventi necessari in un solo anno. Questa estate, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, valuteremo eventuali ulteriori interventi per l’autunno. Nelle prossime settimane inizierà inoltre il primo taglio dell’erba nei parchi cittadini e nelle grandi aree verdi".