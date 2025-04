Verde pubblico, la manutenzione entra nel vivo: "Trovati i fondi per un piano triennale delle opere"

Dopo gli importanti lavori di potatura realizzati nel mese di marzo, molti dei quali attesi da oltre dieci anni, con l’inizio del mese di aprile ha preso avvio la fase di interventi per la manutenzione del verde pubblico su tutto il territorio comunale. Negli anni precedenti il Comune non aveva una reale capacità di programmare a cadenza regolare le attività in questo settore, a causa delle ridotte risorse umane e strumentali a disposizione. Oggi, grazie a una pianificazione strutturata, il Comune ha avviato un processo di efficientamento che consente di gestire in modo più razionale un patrimonio verde molto esteso che richiede attività molteplici senza gravare eccessivamente sugli otto operai comunali in servizio. Sulle aree verdi si riescono a liberare complessivamente 30 giornate-uomo da destinare ad altri interventi.

Gli interventi hanno riguardato il giardino del Borgo e tante altre vie. Le operazioni proseguiranno nelle prossime settimane coinvolgendo, tra tutte, le vie Caduti di Nassiriya, Saragat, Raoul Follereau. "Dopo l’esperienza del 2023 e del 2024, quest’anno abbiamo portato a regime un’azione qualificante del programma della coalizione, vale a dire quella di realizzare un piano ordinario di manutenzione del verde mediante una serie di azioni - dichiara l’Assessore alla Transizione Ecologica Gabriele Comodi -. La prima è stata sicuramente quella di sottoscrivere un accordo quadro pluriennale per quanto riguarda gli abbattimenti, le potature e il taglio dell’erba nel bordo strada, inserendone i costi nella programmazione triennale fino al 2027, la seconda azione è stata quella di migliorare le procedure di programmazione interne all’ente attraverso strumenti digitali quali il nuovo sistema informativo territoriale e il monitoraggio dei tempi di taglio. L’ultima azione qualificante è stata l’acquisto, da parte dell’amministrazione comunale, del nuovo trattore. L’anno scorso un solo taglio delle grandi aree verdi è costato 16mila euro, questo significa che l’investimento si ripagherà dopo circa due tagli completi. Abbiamo una pianificazione per la manutenzione ordinaria del verde che copre fino a dicembre, con fondi stanziati per il triennio 2025-2027 già nel bilancio 2025 votato lo scorso dicembre 2024".