Verdi, sinistra e M5s ci riprovano Ultima chance per trovare l’accordo

"L’obiettivo è superare questa fase di impasse. Ma vi assicuro che non è mutata la nostra volontà di trovare una strada comune con gli altri purché, però, vi sia una candidatura unitaria", diceva ieri Lanfranco Giacchetti, coportavoce di Europa Verde-Verdi Ancona, sulle colonne del Carlino.

E così, in effetti, stasera i Verdi – primi a defilarsi dal tavolo delle trattative -, Altra Idea di Città, Movimento 5 Stelle e civici si riuniranno ancora per trovare l’intesa definitiva sul candidato ideale per correre insieme alle Amministrative del 14 e 15 maggio. L’obiettivo di tutti, giunti a questo punto, dopo scossoni, allontanamenti e nuovi riavvicinamenti, è eliminare i nomi divisivi (il professore Univpm, Antonio Di Stasi e l’ex rettore della Politecnica delle Marche, Sauro Longhi) e di individuarne al contrario uno terzo e di spessore. In realtà, la costituenda coalizione, quei nomi da presentare al tavolo di stasera ne avrebbe già altri pronti.

Tra questi parrebbe esserci anche l’avvocato anconetano Andrea Nobili, ex garante dei diritti della persona, dei detenuti e dell’infanzia. Ruolo, all’epoca, conferitogli dal governatore marchigiano Luca Ceriscioli e Nobili, di provenienza dem, decise di rinunciare alla tessera del Partito Democratico, in quanto ritenuto dal diretto interessato incompatibile con l’incarico che – di lì a poco – andò a ricoprire. Un profilo indubbiamente "alto".

E la sua presenza all’assemblea di domenica scorsa dei Verdi, in tal senso, potrebbe dirla lunga. Ma le eventuali conferme arriveranno soltanto in serata. Nel carnet dei papabili anche altri profili. La sensazione, come detto ieri, è che sia l’ultimo tentativo per convergere e andare uniti. Altrimenti a sinistra ci si spaccherà del tutto con conseguenze imprevedibili e almeno due candidati sindaci pronti a concorrere in solitaria. Due perché il Movimento 5 Stelle, secondo i rumors, potrebbe anche non presentarsi alla tornata se non accompagnato. Due, ovvero Roberto Rubegni per i Verdi e Francesco Rubini per Altra Idea di Città.

A proposito di Rubini: il leader di Aic ha convocato una conferenza stampa per sabato 4 alle 11 presso la sede di piazza Piazza Medaglie d’Oro. Ufficialmente per fare "il punto su quanto accaduto in queste settimane in relazione alla possibilità della creazione di una coalizione con Verdi e M5s" e nella quale "riproporremo le nostre principali proposte per la città". Magari si arriverà a quell’appuntamento con l’intesa raggiunta anche sul candidato unitario. La pista Nobili è più calda che mai.

Giacomo Giampieri