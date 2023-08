Verdicchio e pop: festa grande a Staffolo Non solo concerti, piatti tipici e degustazioni La Festa del Verdicchio torna nel borgo di Staffolo con iniziative, degustazioni, piatti tipici e concerti. Stasera in piazza Giacomo Leopardi, i "Provetta Band" in finale regionale per le Marche di San Remo Rock. Domani, arpa celtica e sassofoni con Marta Celli e Massimo Valentini.