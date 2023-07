Verdicchio in Festa", 34esima edizione a Montecarotto con degustazioni, arte, musica e spettacoli."

Degustazioni, arte, musica e spettacoli da oggi a domenica in quel di Montecarotto. Per la 34esima volta torna ‘Verdicchio in Festa’, rassegna dedicata al vino principe dei Castelli di Jesi. Si inizia questo pomeriggio (ore 17) al Teatro Comunale con il convegno ‘L’economia del Verdicchio nelle zone interne’, e si finisce domenica (ore 23) con il concerto di Frankie Di Palma (pop, reggaeton, dance e urban music). In mezzo ci sono decine di eventi, con le degustazioni guidate dai sommelier dell’Ais Marche – Delegazione di Jesi e Castelli in piazza del Teatro, utili per apprezzare in maniera cosciente e mirata le eccellenze del territorio. Presenti anche stand enogastronomici, con un’offerta culinaria variegata e accompagnata da ottimo Verdicchio e altri vini del territorio. Tra gli spettacoli, oggi (ore 21.30) c’è il concerto di canto lirico del Coro Tomassini di Serra de’ Conti, seguito da quello rock di Joe Hey! (ore 22) e da un dj-set. Domani (ore 22) la piazza ospiterà gli esplosivi Royale con Formaggio, con le musiche dei film di Quentin Tarantino. Sabato un’esplosione di energia e ilarità con lo spettacolo di Adalgisa Palpacelli, mentre domenica, come da tradizione, ci sarà il jazz con il Giacomo Rotatori Trio, insieme alla Light Parade e i suoi artisti di strada, tra danza e acrobazie luminose. Ma Verdicchio in festa è anche arte: sabato si terrà una "Polawalk", una passeggiata fotografica con Polaroid, seguita dal laboratorio di pittura e decorazione sulle Polaroid stesse, tenuta dall’artista cesenate Alewino, mentre domenica si terrà un workshop di pittura e decorazione tenuto dalle artiste Chiara Mendicino, Gaia Montagnoli e Ilaria Giancamilli (info e iscrizioni via whatsapp 3278587252). Da non perdere le esperienze del Verdicchio sul territorio: la "Ciclopanoramica del Verdicchio" con mountain bike ed e-bike, sabato, e "Motocarotto", domenica.