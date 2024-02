Verdicchio, l’Oro delle Marche: "Qualità al top e l’export cresce"

(Ancona)

L’Oro delle Marche è gelosamente custodito nel forziere che sta nell’area geografica di Jesi e Matelica. È il Verdicchio, il vino ambasciatore di queste terre. Michele Bernetti, titolare della Cantina Umani Ronchi con sede a Cupramontana (Ancona), una delle più blasonate fra i brand marchigiani, è anche il presidente dell’Istituto marchigiano tutela vini, il maxi consorzio (diretto da Alberto Mazzoni) che conta 556 aziende e 16 denominazioni tutelate.

Presidente, qual è lo stato dell’arte del Verdicchio?

"Partiamo dalla vendemmia 2023. Tra gelate, grandinate e flagello dello peronospora ha registrato un calo medio del 25% nell’area di Matelica e Jesi. La qualità del prodotto però è molto buona, le uve arrivate in fondo sono risultate molto sane. Il vino prodotto ha buona acidità e struttura per durare nel tempo".

Da che numeri partiamo?

"Nell’anno precedente il Verdicchio dei Castelli di Jesi ha registrato 15 milioni di bottiglie e quello di Matelica circa due milioni e mezzo. Teniamo presente che l’area di Jesi comprende 360 viticoltori e Matelica 90".

Tutta produzione bio?

"Non tutta ovviamente, ma la tendenza è in crescita, richiesta dai wine lovers e in senso più ampio da tutti i consumatori".

Quali sono le aree d’Italia che più apprezzano l’Oro delle Marche?

"A parte la nostra regione, il Verdicchio è venduto bene in Emilia-Romagna, Umbria e Lazio".

L’export?

"È in crescita costante e copre per ora il 30% del venduto. I Paesi di maggior respiro sono l’area della Scandinavia, Germania, Gran Bretagna e Stati Uniti".

I premi di settore arrivano?

"In Italia il Verdicchio è uno dei vini più premiati soprattutto fra le Doc. Negli ultimi anni ha fatto incetta di riconoscimenti nelle guide del Gambero Rosso ed è entrato nella top 100 dei migliori vini al mondo. È la conferma che stiamo alzando la qualità".

Perché è considerato un vino versatile?

"Il Verdicchio è ottimo soprattutto se abbinato al pesce, ma si accompagna bene a tutti i piatti. Poi ci sono gli spumanti dotati di grande freschezza e i passiti Doc. E anche i vini meno invecchiati sono freschi e apprezzati".

I giovani lo conoscono?

"Eccome e lo apprezzano molto. Cercano soprattutto il prodotto Riserva di fascia alta. Oggi sanno bere bene e capiscono la qualità".

La foto della sua azienda.

"Umani Ronchi è nata negli anni Cinquanta. Ha ottenuto il premio speciale Gambero Rosso alla presentazione della Guida Vini d’Italia 2024 che assegna i Tre Bicchieri al nuovo Verdicchio Historical 2018. Produciamo nelle Marche il Verdicchio classico, 100 ettari di vitigno, Rosso Conero, Rosso e Pecorino in Abruzzo".