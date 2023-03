Verificatori di contatori per azienda multiservizi

Quattro verificatori di contatori tra Ancona e Senigallia. Codice offerta 2428752: CPI Senigallia Email: [email protected] Pec: [email protected] Tel: 0719959104. Rapporto di lavoro dipendente Azienda del settore multiservizi che ricerca "Addetti per la lettura dei contatori del gas" nella zona tra Ancona e Senigallia. Preferibilmente diplomati, con patente B e automuniti. Tempo determinato per 6 mesi con trasformazione a tempo indeterminato dopo il primo anno di servizio. Assistenza assicurativa sanitaria. Per effettuare le letture dei contatori del gas gli addetti saranno dotati di cellulare aziendale eo tablet e istruiti sulla procedura da seguire per effettuare la registrazione delle letture. Per raggiungere i contatori dovranno usare il proprio autoveicolo e riceveranno il rimborso km in busta paga (fino a 0,41 per km). Orario di lavoro full time dalle 8 alle 16:30 (7:30 alle 16 con mezz’ora di pausa). Dal lunedì al venerdì. Per candidarsi inviare il curriculum aggiornato a: [email protected]