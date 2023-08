Verifiche a Jesi: Stop alla fuoriuscita d'acqua al "lago" del Vallato

Stop alla copiosa fuoriuscita d’acqua (durata oltre due giorni) nel piazzale dell’ipermercato Coop di via Gallodoro. Ieri, i tecnici sono riusciti ad individuare il problema e a risolverlo.

"A seguito della segnalazione ricevuta- spiegano da VivaServizi spa - la squadra di pronto intervento tecnico ha verificato prontamente che non si tratti di acqua potabile né proveniente dalla fognatura e quindi non di competenza dell’azienda. Tuttavia, come Viva Servizi Spa, abbiamo previsto una serie di videoispezioni all’impianto fognario che insiste nell’area interessata dalla fuoriuscita dell’acqua per verificare se l’acqua della perdita confluisca poi nella fogna e se la perdita possa creare danni alle altre reti (per rischi di sgrottamenti). Tutto quanto di competenza dell’azienda è stato svolto con professionalità, tempestività e competenza da parte degli incaricati". L’acqua fuoriuscita in maniera importante sarebbe quella del Vallato, corso d’acqua che scorre proprio sotto questa zona, all’altezza dell’Asse Sud.

sa.fe.