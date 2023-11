Verifiche ’Alto impatto’ tra centro storico e principali arterie: identificate 130 persone

Controlli congiunti in centro storico a Osimo e nelle principali arterie. In una sera sono stati monitorati sei esercizi pubblici, risultati in regola con le licenze, identificate complessivamente 130 persone, di cui 22 pregiudicati, e nella concomitante attività di verifica del rispetto delle norme sulla circolazione stradale sono stati verificati 79 veicoli e contestate tre violazioni al codice della strada.