Verifiche sismiche negli istituti Conti e Perchi

Verifiche sismiche, l’attenzione si concentra sui due plessi delle scuole elementari Federico Conti e Gemma Perchi. Completate le verifiche sul plesso A e B della Conti, pur risultando gli edifici "idonei dal punto di vista statico al quotidiano utilizzo – spiegano gli uffici – sebbene vi siano alcuni elementi su cui attivare un controllo periodico. Dal punto di vista dei carichi dinamici (come già evidenziato per gli altri plessi dello stesso periodo) vanno adeguati alle normative vigenti". La primaria Conti istituto comprensivo Lorenzo Lotto potrebbe quindi dover trovare, seppur non nell’immediato, una nuova casa. Questo perché "occorre procedere alla progettazione e all’esecuzione dell’intervento di miglioramentoadeguamento sismico con priorità valutando l’opportunità economica di una sostituzione del fabbricato". La giunta Fiordelmondo giovedì ha deciso di proseguire con il programma per le verifiche sismiche già approvato lo scorso anno su diversi plessi: le scuole materne Rodari, Kipling, Casali Santa e Anna Frank, gli asili nido Girotondo e Oasi. Aggiunto anche il nido Romero, attualmente collocato in edificio condominiale, e la scuola Gemma Perchi per la quale erano stati eseguiti nel corso del 2018 interventi di consolidamento delle fondazioni e "a cui è opportuno dare priorità essendo una scuola elementare a maggiore affollamento". "L’ordine delle priorità – aggiungono dalla giunta – potrà subire delle variazioni in ragione delle effettive risorse disponibili di volta in volta nonché della eventuale esigenza di effettuare interventi di riqualificazione che in qualche modo possano essere inficiati da successivi interventi sismici". Tra gli "edifici strategici da sottoporre a verifica simica, oltre alla caserma dei carabinieri, anche il complesso delle unità immobiliari costituenti il palazzo comunale". Per l’immobile di corso Matteotti ove ha sede sia la caserma carabinieri che il liceo classico Vittorio Emanuele, in competenza alla Provincia di Ancona, è stata eseguita la vulnerabilità per l’"unità strutturale" individuata nella porzione nord dell’aggregato edilizio dell’edificio ex Appannaggio prospiciente corso Matteotti e via Vicenza in cui è collocata anche parte della caserma. Per questa unità strutturale la Provincia ha già appaltato i lavori di miglioramento sismico, ma spiegano gli uffici comunali "occorre comunque procedere al completamento della verifica di vulnerabilità sulla rimanente unità strutturale dei rimanenti locali della caserma".

Sara Ferreri