Ancona, vernice rossa sul Palazzo delle Marche appena restaurato

Ancona, 6 maggio 2023 - Schizzi di vernice rossa sono stati segnalati sulla facciata, appena restaurata, di Palazzo delle Marche, sede del Consiglio regionale, ad Ancona, dove si è svolto un corteo per l'aborto “libero, gratuito e sicuro” di Non Una di Meno, che si è concluso in piazza Cavour davanti all'edificio.

Non è chiaro se la manifestazione e l'imbrattamento siano collegati, comunque è stata avvisata la Digos. Contestualmente è stata contattata l'azienda che ha eseguito i lavori per ripristinare la facciata.

I motivi del corteo ad Ancona

La manifestazione nazionale di Non Una di meno "per l'aborto sicuro, gratuito e libero", è iniziata alle 14.30 in Largo Fiera della Pesca, dove sono arrivate attiviste del movimento anche da altre regioni. "La scelta di manifestare nelle Marche - fa sapere Non Una di Meno - è perché nella regione c'è uno dei più alti tassi di obiezione di coscienza e, inoltre, in tre ospedali, Ancona, Jesi e Fermo, non viene effettuata l'interruzione volontaria di gravidanza".