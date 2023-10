Vero Volley Monza. Dopo Civitanova ora va all’attacco anche di Perugia

È una Mint Vero Volley Monza che va a caccia di un’altra impresa quella che tornerà in campo alle 19.30 tra le mura amiche dell’OpiquadArena contro la Sir Susa Vim Perugia. I brianzoli, reduci dall’esordio vincente in casa della Cucine Lube Civitanova, puntano a un bis che avrebbe del clamoroso, contro un’altra big, ancor più quotata, anche se con la testa forse già alla Supercoppa di Biella in programma in settimana. La squadra del Consorzio cercherà di approfittarne, come si augura coach Massimo Eccheli (nella foto): "Noi abbiamo fatto una bellissima gara contro Civitanova, di cui siamo molto contenti e speriamo ci dia gas per fare un’altra buona partita". "Non ci sono partite facili né difficili sulla carta perché penso la SuperLega sia ormai un campionato molto livellato. Soprattutto in questa fase della stagione, dove le grandi squadre ancora faticano, pensare ci possano essere dei risultati scontati è sbagliato. Ovviamente Perugia è una squadra fortissima, probabilmente la più forte del campionato in questa stagione. Per dare seguito al buon esordio di Civitanova dovremo essere convinti, determinati e tosti, come lo siamo stati una settimana fa".

A.G.