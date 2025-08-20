Verrocchio, vivere o morire. Ultimatum alla ditta in appalto o rispolverare il progetto del ponte verso la stazione

L'autostazione all’ex Fornace Verrocchio è a un bivio, tra due opzioni immediate e un’alternativa interessante. Le due opzioni sono i rovesci di una medaglia: da una parte la possibilità della ripresa dei lavori a settembre e la consegna delle chiavi dell’opera entro la fine dell’anno; a fare da contraltare l’ipotesi peggiore, ossia la risoluzione del contratto e dunque l’ingresso d’ufficio dell’opera nell’albo delle ‘incompiute’.

C’è poi l’alternativa, interessante e vincente qualora praticabile, ossia la possibilità di raggiungere un accordo tra il Comune di Ancona e Rfi per rivitalizzare la parte progettuale, poi cancellata, che prevedeva la realizzazione del ponte pedonale dal terminal bus scambiatore alla stazione ferroviaria. Quell’opera era presente all’origine del progetto, ai tempi della giunta Sturani, poi col tempo, quando la giunta Mancinelli ha ripreso in mano il carteggio dell’ex Verrocchio il ponte era uscito per una serie di motivi. Ora la possibilità, sebbene complessa, di riproporre quell’idea tecnica, sebbene la priorità adesso sia la ripresa dei lavori per evitare l’ennesimo tracollo.

Dialogando, in maniera informale, con alcuni soggetti della galassia ferroviaria anconetana, abbiamo appurato quanto meno l’inizio di un dialogo, per ora formale, attorno a una soluzione auspicata che consentirebbe un collegamento diretto tra le due infrastrutture. Al momento non c’è nulla di concreto, ma non siamo neppure di fronte a un’idea fantasiosa. Come accennato in precedenza, tuttavia, la priorità adesso è un’altra.

La direzione lavori pubblici ha presentato un documento ufficiale alla ditta che segue l’appalto in cui chiede di dare una risposta chiara e definitiva, al netto di alcune modifiche del pacchetto contrattuale, entro i primissimi giorni di settembre: o la ditta si rimette subito all’opera e conclude il tutto nei tempi prestabiliti, altrimenti partono le sanzioni e la rescissione contrattuale con uno strascico giudiziario inevitabile a quel punto. Un ultimatum insomma, ma è normale che l’amministrazione comunale faccia di tutto per tutelarsi dopo due anni in cui per l’ex Verroccho ne sono successe di tutti i colori.

L’autostazione, su cui tra l’altro è stata convogliata una fetta di risorse tolta dallo stralcio delle case ex Iacp di via Marchetti del Bando periferie, doveva essere pronta da più di un anno. Ad oggi il rischio di restare un’incompiuta è concreto. A meno del ritorno alla soluzione del ponte pedonale.