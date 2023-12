Versa 180mila euro a finti broker. Truffata 50enne: tre denunce

Della serie: fidarsi è bene, non fidarsi è meglio. Soprattutto quando si parla di "guadagni sicuri", magari attraverso la rete. Là dove le facili promesse possono celare insidie e grandi bluffatori. Esattamente quanto accaduto ad una falconarese di circa 50 anni, che ha investito l’incredibile cifra che sfiora i 200mila euro in attività di trading online, prima di scoprire il raggiro e denunciare ai carabinieri della Tenenza. Dietro alla frode si nascondevano tre pugliesi, tra quaranta e sessant’anni, ora nei guai per il reato di truffa aggravata in concorso. Mentre i soldi? Il rischio è che la vittima non li vedrà più.

Ha contorni drammatici la vicenda che ha visto protagonista una signora di mezza età, in un periodo durato svariati mesi, e nei quali la stessa ha "consegnato" virtualmente denaro contante per circa 180mila euro a dei finti broker intermediari. Era partito tutto con delle telefonate che non destavano particolari sospetti alla donna, tanto che i truffatori erano riusciti a conquistarne la fiducia fino ad indurla ad investire decine di migliaia di euro. A garantire la "bontà" delle transazioni una piattaforma di trading online, utilizzata per la compravendita di strumenti finanziari per mezzo di internet. In questo modo, i tre avevano avevano prospettato ingenti guadagni alla cinquantenne che, dunque, aveva scelto di affidarsi a loro. Le telefonate si erano moltiplicate, tanto che sono sorti i primi dubbi. Dubbi trasformatisi in terribili certezze soltanto di recente: tutto falso. E quelle risorse investite bonariamente, oggi, rischiano di essere a fondo perduto. Ma non affatto nella consueta declinazione, quanto piuttosto nella misura in cui la signora potrebbe non rivederle più.

A stanare i truffatori ci hanno pensato i carabinieri di Falconara, guidati dal comandante Giuseppe Esposito che hanno avviato le indagini e sono riusciti a risalire all’identità dei tre: si tratta di tre cittadini originari della Puglia, due dei quali di circa sessant’anni ed uno sulla quarantina, denunciati a piede libero per truffa aggravata in concorso. Sono in corso accertamenti dell’autorità giudiziaria per chiarire dove siano finiti quei risparmi. L’occasione, tuttavia, è buona per il comandante del Nucleo Operativo e Radiomobile di Ancona Nicola Caterino per mettere in guardia la cittadinanza: "Massima attenzione, specie quando si parla di trading online – spiega al Carlino –. Diffidate sempre da telefonate sospette e da operazioni che producono ingenti guadagni perché possono nascondere le odiose, quanto diffuse truffe digitali".