Versa la caparra per un’auto. La venditrice incassa e sparisce

Un altro raggiro telematico smascherato dalla Polizia del Commissariato di Jesi. A finire nei guai una 44enne di Padova, denunciata per il reato di truffa aggravata. Le indagini sono nate lo scorso 10 febbraio, dopo la querela di un 64enne del posto. L’uomo, il giorno precedente, aveva notato su Marketplace di Facebook l’annuncio di vendita di un’autovettura Citroen al prezzo di 1.500 euro. A quel punto aveva contattato il presunto venditore, che gli aveva chiesto di versare una caparra di 300 euro con un bonifico istantaneo, per poi completare il saldo all’atto del passaggio formale del veicolo. Lo stesso gli aveva dato appuntamento all’uscita della Ss76-Jesi Centro, salvo mai presentarsi. La vittima ha provato a chiamarlo, ma il cellulare risultava spento. Grazie agli accertamenti presso la Motorizzazione civile è emerso come il mezzo fosse intestato ad una società di Vercelli, che ha dichiarato di essere del tutto estranea alla vendita. Le verifiche alle Poste, invece, hanno permesso di risalire all’Iban cui era confluita la somma, ovvero una donna di Padova, già nota per precedenti specifici. Raggiunta dai poliziotti di zona, la 44enne è stata deferita in stato di libertà all’autorità giudiziaria.