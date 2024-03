Verso il G7 di ottobre. Gli hotel dorici non bastano

G7 Salute ad Ancona: fissate le date esatte e svelati una serie di dettagli molto interessanti. Uno, tuttavia, alquanto incomprensibile: "Le sette delegazioni, in tutto circa 200 persone, saranno accolte in 6 hotel della città, ma alcuni saranno ospitati anche in strutture alberghiere di Numana" ha rivelato il sindaco Daniele Silvetti facendo il punto sull’evento internazionale che vedrà il capoluogo dorico tra l’8 e il 10 ottobre prossimi. Un’ammissione fattuale sulla penuria dell’offerta turistica di Ancona, non in grado di coinvolgere le sue strutture ricettive fino a dover chiedere aiuto a Numana, amministrata da un sindaco ‘amico’ (la guida è appannaggio di Gianluigi Tombolini, anche lui membro di Forza Italia come Silvetti).

Siamo a metà marzo e il tempo stringe, di fatto mancano meno di sette mesi all’importante appuntamento che si svolgerà alla Mole Vanvitelliana. Il Governo ha già provveduto a girare al Comune di Ancona, attraverso la Regione, 2 milioni di euro per le manutenzioni straordinarie. Gli interventi sono già stati suddivisi in quattro lotti e nelle settimane scorse il Carlino ha rivelato tempi, costi e luoghi. Si parte il 1° aprile coi lavori per chiudere la prima settimana di luglio. Ieri il sindaco Silvetti ha annunciato altri particolari: "Per condurre i lavori il Comune di Ancona ha costituito otto gruppi di lavoro interni costituiti dai tecnici – ha detto Daniele Silvetti rispondendo a una interrogazione di Mirella Giangiacomi (Pd) – Gruppo lavori pubblici e Autorità portuale, Gruppo Mole, Gruppo allestimento urbano, Gruppo verde pubblico, Gruppo cerimoniale, Gruppo arredi, Gruppo Affari istituzionali e tavolo politico, Gruppo ‘Extra G7’. I tavoli hanno già iniziato a riunirsi e da questa settimana lo faranno con maggiore frequenza man mano che l’evento verrà approcciato".

Lavori e preparativi, ma anche l’organizzazione di alcuni eventi collaterali: "Si tratta della parte che noi abbiamo definito Extra G7 – ha aggiunto il primo cittadino di Ancona – Si tratta di una serie di momenti di approfondimento sul tema salute che si svolgeranno in diversi contenitori della città nella settimana che va dal 7 al 13 ottobre. Permanente il tavolo per organizzarli con Ospedali Riuniti, AST e Università. E poi appuntamenti di preparazione aperti a tutta la città per fare ‘respirare’ l’aria del G7 che ovviamente sarà esclusivamente per i delegati. I prossimi e definitivi sopralluoghi si svolgeranno tra marzo e maggio".

p.cu.