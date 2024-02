Verso il Micam, sos calzaturieri: "Quadro difficile, servono aiuti"

Il quadro congiunturale preoccupa non poco le aziende marchigiane del calzaturiero, della pelletteria, degli accessori e dei gioielli alla vigilia delle importanti fiere del settore, presentate nella sede milanese di Confindustria Moda. Giovanna Ceolini, presidente di Assocalzaturifici, ha posto l’accento su una serie di richieste indirizzate al governo. "Chiediamo una celere soluzione della crisi nel mar Rosso, che sta facendo lievitare i costi di gestione delle aziende – ha detto –, ma anche una serie di aiuti che possono permettere alle aziende di superare il momento difficile e costruire una nuova fase di sviluppo. In particolare, chiediamo un supporto nella soluzione delle situazioni legate ai crediti d’imposta, la conferma delle misure per la partecipazione alle fiere, oltre alla definizione di azioni finalizzate ad agevolare il reshoring, cioè il rientro in Italia di alcune fasi di lavorazione che erano state delocalizzate in altri Paesi". I valori di innovazione ed eccellenza caratterizzano la sinergia tra le sei fiere del mondo della moda, che anche per l’edizione di febbraio – dal 18 al 21 del mese – uniscono le forze e si presentano al mercato insieme. Sono Micam (salone internazionale delle calzature), Mipel (salone internazionale dedicato alla pelletteria e all’accessorio moda), TheOneMilano (salone dell’outerwear e dell’haute à-porter), Lineapelle (rassegna dedicata ai settori pelli, accessori, componenti, sintetico, tessuti e modelli per calzatura, pelletteria, abbigliamento e arredamento), Milano Fashion&Jewels, appuntamento dedicato all’eccellenza di bijoux, gioiello e accessorio moda. In tutto saranno presenti 2.951 brand. A questi si aggiunge, inserita nel contesto di Lineapelle, l’area promozionale di Simac Tanning Tech, il salone punto di riferimento per il settore delle tecnologie per la calzatura, pelletteria e concia, che si terrà a settembre. Numerose saranno le aziende marchigiane. La concomitanza delle fiere agevola il lavoro dei buyers, che avranno la possibilità di vedere vari prodotti nello stesso luogo, i padiglioni di Fiera Milano, a Rho. La validità di questa decisione trova conferma nelle pre-registrazioni: la risposta dei compratori dall’Italia e dai diversi mercati, grazie anche al coinvolgimento dell’Ice, è particolarmente positiva. Quanto ai mercati internazionali, le performance migliori dei Paesi europei sono di Germania, Francia, Regno Unito, Grecia e Spagna; significativo anche l’interesse di Paesi più lontani, come Corea del sud, Giappone, Usa, Kazakistan.

Vittorio Bellagamba