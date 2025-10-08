Verso il Natale dorico. Sorpresa in piazza Cavour. La ruota è confermata. Pubblicato il nuovo bando

Sarà ancora la ruota panoramica l’attrattiva principale delle festività natalizie anconetane per l’edizione 2025-26 di "Ancona che brilla". E, dettaglio non di poco conto, sarà ancora montata in piazza Cavour. L’amministrazione comunale ha pubblicato l’avviso per il bando di gara ed entro un paio di settimane verrà comunicato il nome della società vincitrice dell’appalto. "Avviso per l’individuazione di un esercente l’attività di spettacolo viaggiante per l’installazione e la gestione di una ruota panoramica sul suolo pubblico di piazza Cavour in occasione delle festività natalizie" recita l’avviso del bando di gara. Sicuramente tra i partecipanti ci sarà l’azienda che negli ultimi dieci anni ha continuato ad aggiudicarselo l’appalto.

Tutto cambia perché nulla cambi, recitava un passaggio del celebre romanzo "Il Gattopardo" che sembra aderire perfettamente a una vicenda molto più leggera come le attrazioni di Natale. Fatto sta che la giunta di centrodestra, come ricordato da molti esponenti, aveva promesso che a parte il Natale 2023, sei mesi dopo l’insediamento, per il futuro molto sarebbe cambiato, a partire dalla ruota panoramica. Che invece, poi, è rimasta anche l’anno scorso e alla fine sarà ripetuta anche stavolta e magari mantenuta tale fino al termine della legislatura. Ricordiamo che l’edizione del 2024 è stata forse la più proficua per giro di affari vista la grande adesione di pubblico. L’unico a cambiare idea rispetto al pensiero comune che voleva un taglio netto rispetto al passato, e quindi puntare su altro per Natale, è stato Daniele Silvetti, il sindaco di Ancona. Silvetti aveva riconosciuto che l’idea di portare la ruota ad Ancona da parte della vecchia amministrazione di centrosinistra, in fondo era stata buona e dunque fosse per lui l’avrebbe riproposta. Alla fine così sarà anche in mancanza di valide alternative come richiesto dal sindaco alla sua squadra.

Negli ultimi due anni si era parlato di altre novità per la ruota panoramica, tra cui l’opportunità di spostarla altrove, ma poi a Palazzo del Popolo si sono accorti che l’unico sito logisticamente praticabile, non fosse anche per motivi di sicurezza, piazza Cavour. Per il resto del ricco cartellone di iniziative bisognerà attendere le prossime settimane, senza dimenticare la grande attesa per l’edizione 2025 di "Ancona che brinda", ossia la serata del concerto di Capodanno dopo il grande esborso della passata edizione per Natalie Imbruglia.

Pierfrancesco Curzi